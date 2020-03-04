Дубинский после заседания по перезагрузке Кабмина ездил в офис Коломойского, - Bihus.Info

Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский после заседания фракции, на котором обсуждалась отставка Кабмина Алексея Гончарука и назначение нового правительства, ездил в офис олигарха Игоря Коломойского. Об этом сообщает Bihus.Info.

Сообщается, что во вторник сразу после заседания фракции "Слуга народа" Дубинский приехал в бизнес-центр "Миллениум", где находится офис Коломойского. После этого примерно через 20 минут с подземного паркинга выехал кортеж, которым, предположительно, пользуется сам олигарх. С разницей в несколько минут с парковки напротив выехало и авто Дубинского.

В комментарии Bihus.Info он заявил, что ездил в "Миллениум", но не встречался с Коломойским. Дубинский отметил, что встречался с друзьями, но отказался назвать их имена. На уточняющий вопрос нардеп заявил, что в нерабочее время имеет право заниматься чем угодно.

Напомним, ранее украинские СМИ писали, что президент Владимир Зеленский принял решение сменить правительство Алексея Гончарука якобы из-за Коломойского. Сообщалось, что это произошло якобы после того, как премьер распорядился сменить менеджмент "Центрэнерго", которыми управляло доверенное лицо олигарха.