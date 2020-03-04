Дубинський після засідання щодо перезавантаження Кабміну їздив до офісу Коломойського, - Bihus.Info

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубинський після засідання фракції, на якому обговорювалася відставка Кабміну Олексія Гончарука і призначення нового уряду, їздив до офісу олігарха Ігоря Коломойського. Про це повідомляє Bihus.Info.

Повідомляється, що у вівторок відразу після засідання фракції "Слуга народу" Дубинський приїхав до бізнес-центру "Міленіум", де знаходиться офіс Коломойського. Після цього приблизно за 20 хвилин з підземного паркінгу виїхав кортеж, яким, імовірно, користується сам олігарх. З різницею в кілька хвилин з парковки навпроти виїхало й авто Дубинського.

У коментарі Bihus.Info він заявив, що їздив до "Міленіуму", але не

зустрічався з Коломойським. Дубинський зазначив, що зустрічався з друзями, але відмовився назвати їх імена. На уточнююче запитання нардеп заявив, що в неробочий час має право займатися чим завгодно.

Нагадаємо, раніше українські ЗМІ писали, що президент Володимир Зеленський прийняв рішення змінити уряд Олексія Гончарука нібито через Коломойського. Повідомлялося, що це сталося нібито після того, як прем'єр розпорядився змінити менеджмент "Центренерго", яким управляла довірена особа олігарха.

