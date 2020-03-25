Дубинину обвинили в дискредитации ОНМедУ в период карантина

Фото: Одесский медуниверситет (onmedu.edu.ua)

Клиника не закрывается, а лишь приостанавливает амбулаторный прием на время карантина

В распространении информация о закрытии одесской больницы с 9 аппаратами ИВЛ, которая оказалась неправдивой, могут быть заинтересованы сторонники Владлены Дубининой, несколько лет пытающейся возглавить Одесский медуниверситет (ОНМедУ). Об этом сообщает "Апостроф", передает РБК-Украина.

Напомним, 22 марта врач Александр Тимаков опубликовал на своей странице в Facebook информацию о том, что Одесский медуниверситет принял решение закрыть свою университетскую клинику.

В тот же день заместитель мэра Одессы Павел Вугельман, а также администрация ОНМедУ опровергли эти данные: в соответствие с постановлением КМУ клиника приостановила амбулаторный прием на время карантина, чтобы освободить койки и оборудование на случай массовой госпитализации пациентов с СOVID-19.

В то же время, по данным журналистов, Тимаков открыто поддерживает назначение Владлены Дубининой на должность и.о. ректора ОНМедУ и мог запустить дезинформацию умышленно.

Как пишет издание, Дубинина ушла с должности ректора в ОНМедУ после отставки Ульяны Супрун.

"Несложно представить, к каким трагическим последствиям могла бы привести неготовность к коронавирусу одной из крупнейших городских клиник. Коллапс и, не дай бог, жертвы позволили бы рейдерам поставить под сомнение профпригодность медперсонала и администрации вуза с тем, чтобы "героически спасать положение", - пишет издание.

Напомним, летом 2018 года и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун назначила и.о. ректора ОНМедУ Константина Аймедова, а спустя несколько недель - Владлену Дубинину. Коллектив с назначением не согласился и, сославшись на закон о высшем образовании, избрал и.о. ректора Юрия Сухина.

Как писало РБК-Украина, в результате, здание университета несколько раз пытались захватить силой, а Супрун заблокировала бюджет вуза на 2019 год. Почти 12 месяцев коллектив университета не получал зарплаты и стипендии. После прихода команды Зоряны Скалецкой, 4 декабря 2019 года, Минздрав утвердил смету.

Напомним, за размещение на информационных ресурсах ложной или провокационной информации о пандемии коронавируса 24 граждан привлекли к административной ответственности.