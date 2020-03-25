Дубініну звинуватили в дискредитації ОНМедУ в період карантину

Фото: Одеський медуніверситет (onmedu.edu.ua)

Клініка не закривається, а лише призупиняє амбулаторний прийом на час карантину

У поширенні інформація про закриття одеської лікарні з 9 апаратами ШВЛ, яка виявилася неправдивою, можуть бути зацікавлені прихильники Владлени Дубініної, яка декілька років намагається очолити Одеський медуніверситет (ОНМедУ). Про це повідомляє "Апостроф", передає РБК-Україна.

Нагадаємо, 22 березня лікар Олександр Тімаков опублікував на своїй сторінці в Facebook інформацію про те, що Одеський медуніверситет прийняв рішення закрити свою університетську клініку.

У той же день заступник мера Одеси Павло Вугельман, а також адміністрація ОНМедУ спростували ці дані у відповідність з постановою КМУ клініка зупинила амбулаторний прийом на час карантину, щоб звільнити ліжка та обладнання на випадок масової госпіталізації пацієнтів з СOVID-19.

Водночас, за даними журналістів, Тімаков відкрито підтримує призначення Владлени Дубініної на посаду в. про. ректора ОНМедУ і міг запустити дезінформацію навмисне.

Як пише видання, Дубініна пішла з посади ректора в ОНМедУ після відставки Уляни Супрун.

"Неважко уявити, до яких трагічних наслідків могла б призвести неготовність до коронавірусу однією з найбільших міських клінік. Колапс і, не дай Бог, жертви дозволили б рейдерам поставити під сумнів профпридатність медперсоналу та адміністрації внз з тим, щоб "героїчно рятувати становище", - пише видання.

Нагадаємо, влітку 2018 року в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун призначила в. о. ректора ОНМедУ Костянтина Аймедова, а через кілька тижнів - Дубініну Владлену. Колектив з призначенням не погодився і, пославшись на закон про вищу освіту, обрав в. о. ректора Юрія Сухіна.

Як повідомляло РБК-Україна, в результаті, будівля університету кілька разів намагалися захопити силою, а Супрун заблокувала бюджет вишу на 2019 рік. Майже 12 місяців колектив університету не отримував зарплати та стипендії. Після приходу команди Зоряни Скалецької, 4 грудня 2019 року, МОЗ затвердив кошторис.

Нагадаємо, за розміщення на інформаційних ресурсах неправдивої чи провокаційної інформації щодо пандемії коронавірусу 24 громадян притягнули до адміністративної відповідальності.