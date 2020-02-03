Ректора Одесского медуниверситета Запорожана могли уволить незаконно, - документ

Фото: Одесский медуниверситет (onmedu.edu.ua)

Новым указом министерство уволило Запорожана в связи с истечением срока его контракта

Бывший исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун могла незаконно уволить Валерия Запорожана с должности ректора Одесского национального медицинского университета (ОНМедУ). Об этом сообщают "Украинские новости", публикуя копию соответствующего приказа.

Так, приказ за подписью Ульяны Супрун от 17 июля 2018 года об увольнении ректора ОНМедУ указом Министерства здравоохранения Украины от 27 января 2020 года был признан таковым, что утратил силу.

"Считать уволенным 27 сентября 2018 года Запорожана Валерия Николаевича с должности ректора Одесского национального медицинского университета согласно пункту 2 ст. 36 КЗоТ Украины", - говорится в документу.

Соответственно, новым указом министерство уволило Запорожана в связи с истечением срока его контракта, а не из-за нарушений.

Напомним, конфликт Министерства здравоохранеия Украины с администрацией ОНМедУ начался в июле 2018 года после аудиторских проверок деятельности вуза за 2016 и 2017 годы. Министр уволила Запорожана с формулировкой - "за однократное грубое нарушение трудовых обязанностей" и назначила и.о. ректора Константина Аймедова, а спустя 2 месяца - Владлену Дубинину.

Позже окружной административный суд Киева признал оба назначения незаконными и запретил Минздраву назначать руководителя вуза.

Согласно закону о высшем образовании, ректоров университетов избирают трудовые коллективы - из числа победителей конкурсного отбора.

В ответ коллектив ОНМедУ на заседании Ученого совета избрал и.о. ректора Юрия Сухина. Как писал РБК-Украина, в мае 2019 года Апелляционный суд отменил финансовые полномочия исполняющего обязанности ректора Одесского национального медицинского университета Юрия Сухина.

Бывший и.о. министра отказалась подписывать документы университета, в том числе годовую смету, в результате чего тысячи сотрудников и студентов не получали зарплаты и стипендии, университет накопил многотысячные долги за коммунальные услуги, а одно из общежитий отключили от газоснабжения.

Новое руководство Минздрава утвердило смету 4 декабря 2019 года. В настоящее время финансово-хозяйственная деятельность ОНМедУ разблокирована, задолженность по зарплатам, стипендиям и коммунальным платежам погашена.