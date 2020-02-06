Дубилет назвал количество населения Украины вместе с оккупированными территориями

На сегодняшний день общее население Украины вместе с оккупированными территориями составляет около 44 млн человек. Об этом сказал министр Кабинета министров Дмитрий Дублет в интервью "Громадському".

Как отметил министр, в рамках проекта "Оценка численности наличного населения Украины", была названа количество наличного населения на территории, которая контролируется украинской властью.

"Это не свидетельствует о том, что мы забыли о людях, которые находятся на оккупированных территориях, но к сожалению, у нас нет возможности посчитать тех людей, которые там остались", - сказал он.

По его словам, за последние годы Государственная служба статистики может лишь приблизительно оценить количество населения на оккупированных территориях.

"Я думаю, если посчитать людей, которые остались на оккупированных территориях, если взять к общему числу всех, то будет примерно 44 миллиона, где-то так", - сообщил министр.

Напомним, данные проекта "Оценка численности наличного населения Украины" показали, что в Украине по состоянию на 1 декабря 2019 проживает 37,289 млн человек с погрешностью около 3% (то есть около 1 млн человек). Эти данные отличаются от данных, которые ежемесячно публикует Государственная служба статистики (41,922 млн человек), поскольку не включают тех, кто проживает на оккупированной территории Донбасса (около 3,8 млн человек).

Отметим, в СМИ была распространена информация о том, что авторы "Оценки численности наличного населения Украины" получили свои цифры с помощью умножения цифр Госстата на коэффициент 0,888.