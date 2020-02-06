Дубілет назвав кількість населення України разом з окупованими територіями

На сьогоднішній день загальне населення України разом з окупованими територіями становить близько 44 млн осіб. Про це сказав міністр Кабінету міністрів Дмитро Дублет в інтерв'ю "Громадському".

Як зазначив міністр, у рамках проекту "Оцінка чисельності наявного населення України", була названа кількість наявного населення на території, яке контролюється українською владою.

"Це не свідчить про те, що ми забули про людей, які знаходяться на окупованих територіях, але на жаль, у нас немає можливості порахувати тих людей, які там залишилися", - сказав він.

За його словами, за останні роки Державна служба статистики може лише приблизно оцінити кількість населення на окупованих територіях.

"Я думаю, якщо порахувати людей, які залишилися на окупованих територіях, якщо взяти до загального числа усіх, то буде приблизно 44 мільйона, десь так", - повідомив міністр.

Нагадаємо, дані проекту "Оцінка чисельності наявного населення України" показали, що в Україні станом на 1 грудня 2019 проживає 37,289 млн осіб з похибкою близько 3% (тобто близько 1 млн осіб). Ці дані відрізняються від даних, які щомісячно публікує Державна служба статистики (41,922 млн осіб), оскільки не включають тих, хто проживає на окупованій території Донбасу (близько 3,8 млн осіб).

Відзначимо, у ЗМІ була поширена інформація про те, що автори "Оцінки чисельності наявного населення України" отримали свої цифри за допомогою множення цифр Держстату на коефіцієнт 0,888.