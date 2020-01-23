Госстат объяснил расхождение в данных о населении Украины

Фото: коллаж (РБК-Украина)

Официальные данные включают население оккупированного Донбасса, последняя оценка - нет

Данные проекта "Оценка численности наличного населения Украины" несколько отличаются от данных, которые ежемесячно публикует Государственная служба статистики. Об этом заявил председатель Госстата Игорь Вернер на презентации проекта, передает корреспондент РБК-Украина.

Как напомнил Вернер, оценка, осуществленная по трем методам, дала цифру в 37 млн 289 тыс. человек наличного населения на территории Украины по состоянию на 1 декабря 2019 года. В то же время, по данным Госстата, в Украине проживало 41 млн 922 тыс. населения.

По его словам, 41 млн 922 тысяч - это население без временно оккупированной территории Крыма и Севастополя, но оно учитывает население Украины, которое находится на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской области.

"Так, если мы проведем простейшую математическую операцию и просто вычтем это население... По данным на 1 января 2019 года по Донецкой области 2 млн 298 тыс. человек и по Луганской области 1 млн 495 тыс. человек, то мы выйдем на цифру около 38 миллионов", - заявил Вернер.

В свою очередь министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что оценка была осуществлена по трем методам.

"Три методики дали примерно одинаковый результат. Это 37 млн 289 тыс. лиц наличного населения на территории Украины. Эта сумма не включает тех людей, которые живут за границей и на оккупированных территориях. И количество людей, которое физически находится на территории Украины по состоянию на 1 декабря 2019 года", - заявил Дубилет.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров представил результаты оценки численности наличного населения Украины. По данным оценки, в Украине по состоянию на 1 декабря 2019 года 37 млн 289 тыс. проживало наличного населения.

По данным Госстата, численность наличного населения Украины на протяжении января-ноября 2019 года уменьшилась на 230,5 тысяч человек и на 1 декабря 2019 года составила 41922,7 тыс. человек.