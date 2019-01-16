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Дубиль стал заместителем Тимошенко

Новости » Политика    16.01.2019 - 10:48
Дубиль стал заместителем Тимошенко
Фото: Валерий Дубиль (facebook.com dubil valerii)

Дубиль будет курировать организационные вопросы

Член политического совета ВО "Батькивщина", председатель Черниговской областной парторганизации, народный депутат Украины Валерий Дубиль стал заместителем главы партии Юлии Тимошенко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт "Батькивщины".

Согласно информации пресс-службы, в должности замглавы партии Дубиль будет курировать широкий круг организационных вопросов.

В главном офисе политсилы подчеркнули, что назначение Дубиля осуществлено в начале президентской кампании с учетом необходимости укрепления центральных органов и региональных организаций партии.

По данным "Батькивщины", сейчас Черниговская область демонстрирует самый высокий среди украинских регионов показатель поддержки Тимошенко как кандидата на пост президента Украины – на уровне 26,8%.

Дубилю предложено распространить свой опыт работы в родной области на другие регионы Украины.

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Новости Украины БатькивщинаВалерий ДубильТимошенко
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