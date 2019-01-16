Дубіль став заступником Тимошенко

Фото: Валерій Дубіль (facebook.com dubil valerii)

Дубіль буде курирувати організаційні питання

Член політичної ради ВО "Батьківщина", голова Чернігівської обласної парторганізації, народний депутат України Валерій Дубіль став заступником голови партії Юлії Тимошенко. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт "Батьківщини".

Згідно з інформацією прес-служби, на посаді заступника голови партії Дубіль буде курирувати широке коло організаційних питань.

У головному офісі політсили наголосили, що призначення Дубіля здійснено на початку президентської кампанії з урахуванням необхідності зміцнення центральних органів і регіональних організацій партії.

За даними "Батьківщини", зараз Чернігівська область демонструє найвищий серед українських регіонів показник підтримки Тимошенко як кандидата на пост президента України – на рівні 26,8%.

Дубілю запропоновано поширити свій досвід роботи у рідній області на інші регіони України.