Дубиль: Минздрав не способен эффективно использовать средства иностранных доноров

Фото: Валерий Дубиль (пресс-служба "Батькивщины")

Дубиль раскритиковал работу команды Минздрава

Команда Минздрава не способна использовать не только средства государственного бюджета, но и международную финансовую помощь. Об этом во время визита в Черниговскую область заявил народный депутат от "Батькивщины" Валерий Дубиль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Он рассказал, что Украина привлекла кредит Международного банка реконструкции и развития в сумме 214,7 млн грн на проект "Улучшение охраны здоровья на службе у людей".

Деньги, ответственность за использование которых лежит на Минздраве, должны были пойти на подготовку материальной базы к проведению медреформы. Впрочем, чиновники Министерства почему-то не спешат направлять средства на создание условий для реальной помощи людям, считает Дубиль.

"Счетная палата провела уже второй аудит и сообщила о его предварительных результатах – деньги чиновники тратят неэффективно. За 4 года использовали только 27% всего бюджета на закупку медицинского оборудования, мебели, инвентаря и расходных материалов. А вот услуги консультантов, переводчиков, обучение – оплачивали вовремя и почти в полном объеме", – отметил нардеп.

Дубиль добавил, что приобретение медицинского оборудования, расходных материалов и автомобилей медпомощи началось поздно – лишь с конца 2017 года.

"Проект международной помощи, который рассчитан с 2015 до 2020 года, стартовал с большой задержкой и полноценно не реализуется. Например, есть случаи, когда медицинское оборудование не могут ввести в эксплуатацию, потому что нет помещения. А это уже большой вопрос к Минздраву и к его "реформе", – акцентировал политик.

Кроме того, как отметил Дубиль, за неиспользование финансовой помощи, большая часть которой до сих пор остается нетронутой, украинцы вынуждены платить немалые проценты.

"Вместо того, чтобы спасать людей с помощью закупленного оборудования и в отремонтированных помещениях, деньги лежат на счетах. 72% средств не использованы и лежат на счету Международного банка реконструкции и развития – это почти 137 млн долл. Еще 7,3 млн долл. лежат на счетах местных бюджетов и бюджетных учреждений. Украина потратила почти 3 млн долл. на оплату процентов и обслуживания этих средств, а на улучшение системы здравоохранения – лишь 45,5 млн долларов!", – сказал политик.

Каждый чиновник, который отвечал за реализацию донорских средств, должен отчитаться перед украинцами за свою некомпетентность, резюмировал Дубиль и призвал компенсировать убытки, "причиненные каждому налогоплательщику и гражданину".