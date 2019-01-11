Дубіль: МОЗ не здатне ефективно використовувати кошти закордонних донорів

Фото: Валерій Дубіль (пресс-служба "Батьківщини")

Дубіль розкритикував роботу команди МОЗ

Команда МОЗу не спроможна використати не лише кошти державного бюджету, а й міжнародну фінансову допомогу. Про це під час візиту у Чернігівську область заявив народний депутат від "Батьківщини" Валерій Дубіль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

Він розповів, що Україна залучила кредит Міжнародного банку реконструкції і розвитку у сумі 214,7 млн грн на проект "Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей".

Гроші, відповідальність за використання яких лежить на МОЗ, мали піти на підготовку матеріальної бази до проведення медреформи. Втім, чиновники міністерства чомусь не поспішають скеровувати кошти на створення умов для реальної допомоги людям, вважає Дубіль.

"Рахункова палата провела вже другий аудит і повідомила про його попередні результати – гроші чиновники витрачають неефективно. За 4 роки використали лише 27% всього бюджету на закупівлю медичного обладнання, меблів, інвентарю та витратних матеріалів. А от послуги консультантів, перекладачів, навчання – оплачували вчасно і майже у повному обсязі", – зауважив нардеп.

Дубіль додав, що придбання медичного обладнання, витратних матеріалів і автомобілів меддопомоги розпочалося запізно – лише з кінця 2017 року.

"Проект міжнародної допомоги, який розрахований з 2015 до 2020 року, стартував із великою затримкою і повноцінно не реалізовується. Наприклад, є випадки, коли медичне обладнання не можуть ввести в експлуатацію, бо немає приміщення. А це вже – велике запитання до МОЗу і до його "реформи", – акцентував політик.

Окрім того, як відзначив Дубіль, за невикористання фінансової допомоги, більша частина якої досі залишається недоторканою, українці змушені платити чималі відсотки.

"Замість того, щоб вже рятувати людей за допомогою закупленого обладнання й у відремонтованих приміщеннях, гроші лежать на рахунках. 72% коштів не використані та лежать на рахунку Міжнародного банку реконструкції та розвитку – це майже 137 млн дол. Ще 7,3 млн дол. лежать на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ. Україна витратила майже 3 млн дол. на оплату відсотків і обслуговування цих коштів, а на поліпшення системи охорони здоров’я – лише 45,5 млн доларів!", – сказав політик.

Кожен чиновник, який відповідав за реалізацію донорських коштів, має відзвітувати перед українцями за свою некомпетентність, резюмував Дубіль і закликав компенсувати збитки, "завдані кожному платнику податків і громадянину".