Дубай вигадав спосіб заманювання туристів, яких майже немає через війну

Відомо, що жителям емірату обіцяють бонуси на суму понад 700 доларів, якщо вони запросять друзів або родичів приїхати на відпочинок.

Програма A Dubai Invite

Так, Департамент економіки та туризму Дубая запустив програму A Dubai Invite, у межах якої резиденти Об'єднаних Арабських Еміратів можуть отримати пакет пільг вартістю понад 3 тис. дирхамів (понад 800 доларів або близько 700 євро), якщо їхні друзі чи родичі приїдуть до емірату як туристи.

До пакета входять безкоштовні проживання в готелях, знижки в ресторанах, квитки до туристичних атракцій та інші спеціальні пропозиції.

Запрошені гості повинні бути нерезидентами ОАЕ, в'їхати до країни за туристичною візою та прибути до Дубая до 31 жовтня. Кожен резидент може отримати до трьох пакетів винагород, а скористатися ними можна до кінця року.

Криза через війну

Як зазначає The Guardian, програма стала відповіддю на різке падіння туристичного потоку. Попри рекордні майже 20 млн туристів у 2025 році, цього року туристична галузь Дубая переживає серйозну кризу після ескалації війни між США, Ізраїлем та Іраном, яка охопила регіон Перської затоки.

За даними видання, після іранських ракетних і безпілотних атак у лютому, під час яких були пошкоджені міжнародний аеропорт Дубая та відомі готелі, місто втратило репутацію безпечного туристичного напрямку.

Через це значно скоротилася кількість міжнародних рейсів, а готелі зіткнулися з великими втратами. Деякі заклади тимчасово закрилися або перенесли на цей період масштабні реконструкції.

Паралельно до державної програми туристичний бізнес також почав стимулювати попит. Частина готелів пропонує знижки до 45%, безкоштовні ночі проживання та інші акції для гостей.

Ініціатива вже викликала значний інтерес. За інформацією місцевих ЗМІ, лише за перші 48 годин після запуску програми було подано понад 10 тисяч заявок на участь.