Дубай придумал способ заманивания туристов, которых почти нет из-за войны

Известно, что жителям эмирата обещают бонусы на сумму более 700 долларов, если они пригласят друзей или родственников приехать на отдых.

Программа A Dubai Invite

Так, Департамент экономики и туризма Дубая запустил программу A Dubai Invite, в рамках которой резиденты Объединенных Арабских Эмиратов могут получить пакет льгот стоимостью более 3 тыс. дирхамов (свыше 800 долларов или около 700 евро), если их друзья или родственники приедут в эмират как турист.

В пакете входят бесплатные проживания в отелях, скидки в ресторанах, билеты в туристические достопримечательности и другие специальные предложения.

Приглашенные гости должны быть нерезидентами ОАЭ, въехать в страну по туристической визе и прибыть в Дубай до 31 октября. Каждый резидент может получить до трех пакетов вознаграждений, а пользоваться ими можно до конца года.

Кризис из-за войны

Как отмечает The Guardian, программа стала ответом на резкое падение туристического потока. Несмотря на рекордные почти 20 млн туристов в 2025 году, в этом году туристическая отрасль Дубая переживает серьезный кризис после эскалации войны между США, Израилем и Ираном, охватившей регион Персидского залива.

По данным издания, после иранских ракетных и беспилотных атак в феврале, во время которых были повреждены международный аэропорт Дубая и известные гостиницы, город лишился репутации безопасного туристического направления.

Из-за этого значительно сократилось количество международных рейсов, а отели столкнулись с большими потерями. Некоторые заведения временно закрылись или перенесли в этот период масштабные реконструкции.

Параллельно государственной программе туристический бизнес также начал стимулировать спрос. Часть отелей предлагает скидки до 45%, бесплатные ночи и другие акции для гостей.

Инициатива уже вызвала немалый интерес. По информации местных СМИ, только за первые 48 часов после запуска программы было подано более 10 тысяч заявок на участие.