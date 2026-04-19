Дубай поступово повертається до нормального життя після війни з Іраном

Після укладення перемир’я між США та Іраном минуло понад тиждень, і влада ОАЕ почала відновлювати звичний ритм життя. Зокрема, школи та університети знову відкриваються для очного навчання, а працівники поступово повертаються до роботи в офісах.

Водночас частина іноземців, які залишили країну під час бойових дій, починають повертатися. Наприклад, деякі родини виїжджали до Європи чи США на тлі ескалації, але тепер вирішили відновити життя в еміраті, попри збереження невизначеності.

Вплив війни на Дубай

Видання зазначає, що війна суттєво вплинула на Дубай, який тривалий час позиціонувався як безпечний центр для іноземців. Business Insider нагадує, що під час конфлікту Іран завдавав ударів по території ОАЕ ракетами та дронами, що призвело до жертв, пошкодження інфраструктури та масових перебоїв у транспорті.

Через бойові дії повітряний простір у регіоні тимчасово закривали, що призвело до скасування рейсів і тисяч застряглих пасажирів. Частина компаній перевела співробітників на дистанційну роботу, а школи - на онлайн-навчання.

Відродження емірату

Наразі в Дубаї ситуація поступово стабілізується: відновлюються послуги, зокрема перевезення тварин, освіта та бізнес-активність. Водночас мешканці та експерти говорять про “нову нормальність” - навіть після перемир’я багато родин продовжують готуватися до можливого загострення.

Однак попри повернення до звичного життя, частина експатів залишається обережною та не поспішає повністю відновлювати попередній спосіб життя. Це пов'язано з крихкістю перемир’я та ризиком нової ескалації.