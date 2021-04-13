Дубай переходит на беспилотные такси. Закупка начнется в 2023 году

С 2023 года Дубай (ОАЭ) начнет переходить на беспилотные такси . Поставки таких автомобилей будет осуществлять американская компания Cruise - подразделение General Motors.

По его словам, до 2030 года Cruise поставит в Дубай 4 000 беспилотных шаттлов Origin, а первые поставки начнутся уже в 2023 году. Предполагается, что до 2030 года на долю беспилотных автомобилей будет приходиться 25% всех поездок.

Отметим, Cruise была основана в 2013 году, а в 2016 ее выкупил General Motors. На сегодня компания тестирует беспилотные электромобили в США, первым городом с сервисом беспилотных такси будет Сан-Франциско.