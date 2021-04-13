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Дубай переходит на беспилотные такси. Закупка начнется в 2023 году

Автор: РБК-Украина

С 2023 года Дубай (ОАЭ) начнет переходить на беспилотные такси. Поставки таких автомобилей будет осуществлять американская компания Cruise - подразделение General Motors.

Об этом в Twitter сообщил наследный принц Дубая Хамдан бин Мохаммед бин Рашид аль-Мактум.

По его словам, до 2030 года Cruise поставит в Дубай 4 000 беспилотных шаттлов Origin, а первые поставки начнутся уже в 2023 году. Предполагается, что до 2030 года на долю беспилотных автомобилей будет приходиться 25% всех поездок.

Отметим, Cruise была основана в 2013 году, а в 2016 ее выкупил General Motors. На сегодня компания тестирует беспилотные электромобили в США, первым городом с сервисом беспилотных такси будет Сан-Франциско.

Напомним, в прошлом году первый свободный полет совершило воздушное такси компании Airbus Helicopters. CityAirbus способен доставлять по воздуху четырех человек и перемещаться со скоростью 120 км/ч. Париж попытается запустить проект, чтобы обеспечить его работу уже к Олимпийским играм 2024 года.

Также сообщалось, что японский производитель автомобилей Toyota намерен вложить 500 млн долларов в компанию Uber в рамках проекта по разработке беспилотных автомобилей.

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Новости Украины беспилотниктаксиДубай
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