RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Дубай переходить на безпілотні таксі. Закупівля почнеться в 2023 році

Автор: РБК-Україна

З 2023 року Дубай (ОАЕ) почне переходити на безпілотні таксі. Поставки таких автомобілів буде здійснювати американська компанія Cruise - підрозділ General Motors.

Про це у Twitter повідомив наслідний принц Дубая Хамдан бін Мохаммед бін Рашид аль-Мактум.

За його словами, до 2030 року Cruise поставить до Дубаю 4 000 безпілотних шатлів Origin, а перші поставки почнуться вже в 2023 році. Передбачається, що до 2030 року на частку безпілотних автомобілів буде припадати 25% усіх поїздок.

Зазначимо, Cruise було засновано в 2013 році, а в 2016 її викупив General Motors. На сьогодні компанія тестує безпілотні електромобілі в США, першим містом з сервісом безпілотних таксі буде Сан-Франциско.

Нагадаємо, минулого року перший вільний політ здійснило повітряне таксі компанії Airbus Helicopters. CityAirbus здатний доставляти повітрям чотирьох осіб і переміщатися зі швидкістю 120 км/ч. Париж спробує запустити проект, щоб забезпечити його роботу вже до Олімпійських ігор 2024 року.

Також повідомлялося, що японський виробник автомобілів Toyota має намір вкласти 500 млн доларів в компанію Uber в рамках проекту з розробки безпілотних автомобілів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України беспилотниктаксиДубай
Читайте також
ОБСЄ заявила про нові випадки "глушіння" безпілотників на Донбасі
Прогноз погоди