У Дубаї в ДТП потрапив автобус з туристами, 17 загиблих

Фото: місце події (twitter.com/DubaiPolice)

Винуватцем ДТП міг стати водій автобуса

В результаті аварії з туристичним автобусом в Дубаї загинули 17 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Gulf News.

Наголошується, що дев'ять осіб отримали поранення, їх доставили в лікарню. Попередньо встановлено, що винуватцем ДТП міг стати водій автобуса, який виїхав на дорогу, не призначену для руху автобусів.



Аварія сталася ввечері 6 червня. Як заявляли в поліції Дубая, автобус, у якому перебувала 31 людина, врізався в дорожній знак.

Раніше повідомлялося, що Близько італійського міста Сієна у регіоні Тоскана потрапив у аварію автобус з туристами, громадянами Російської Федерації. Відзначається, що в автобусі перебувало близько 60 туристів. Одна людина загинула, ще 10 постраждали.

Раніше РБК-Україна писало, що внаслідок ДТП, яке сталося в Ісландії, загинули троє британських туристів, в тому числі одна дитина.

Нагадаємо, в Єгипті десять людей загинули і 25 постраждали в результаті аварії на трасі Мерса-Матрух - Олександрія.