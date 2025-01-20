Дуб Леніна, Кацапівка та сотні інших об’єктів: Кабмін провів масштабну дерусифікацію

Кабінет міністрів перейменував сотні географічних об’єктів. Це зроблено в рамках закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 17 січня 2025 р. № 49 "Про перейменування деяких географічних об’єктів".

Уряд перейменував десятки об’єктів в окупованому Криму, повернувши історичні кримськотатарські назви: урочище Аврорівка на Башбек, річка Воронцівка на Кучук-Чатирлик, джерело Кутузовський фонтан на Сюнгю-Су та інше.

Постановою змінені назви на кшталт "Ленінське", "Клари Цеткін", "Пушкінське" на Козацьке, Степове, Польове та інше.

Нагадаємо, у 2023 році Верховна рада ухвалила зміни до закону "Про географічні назви" щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України.

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", виступають за демонтаж пам’ятників, які пов’язані з Росією, 71% українців. Понад 65% підтримують перейменування вулиць в Україні, що містять російські або ж радянські назви.