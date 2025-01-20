Дуб Ленина, Кацаповка и сотни других объектов: Кабмин провел масштабную дерусификацию

Кабинет министров переименовал сотни географических объектов. Это сделано в рамках закона "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 17 января 2025 г. № 49 "О переименовании некоторых географических объектов".

Правительство переименовало десятки объектов в оккупированном Крыму, вернув исторические крымскотатарские названия: урочище Авроровка на Башбек, река Воронцовка на Кучук-Чатырлык, источник Кутузовский фонтан на Сюнгю-Су и т.д.

Постановлением изменены названия вроде "Ленинское", "Клары Цеткин", "Пушкинское" на Казацкое, Степное, Полевое и т.п.

Балка Кацаповка в Каменском районе Днепропетровской области переименована в балку Зеленая.

В частности, в Самаровском районе Днепропетровской области ботанический памятник природы Дуб памяти Ленина переименован в Казацкий Дуб.

Напомним, в 2023 году Верховная Рада приняла изменения в закон "О географических названиях" по деколонизации топонимии и упорядочению использования географических названий в населенных пунктах Украины.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", выступают за демонтаж памятников, связанных с Россией, 71% украинцев. Более 65% поддерживают переименование улиц в Украине, содержащих российские или советские названия.