ДТП в Житомирской области: 4 пострадавших остаются в тяжелом состоянии

По состоянию на утро 23 июля, одну пострадавшую уже выписали из больницы, еще троих планируют выписать в ближайшие дни

В тяжелом состоянии остаются четверо пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Житомирской области, произошедшего 20 июля. Об этом сообщил начальник управления охраны здоровья Житомирской облгосадминистрации Николай Суслик, сообщает пресс-служба ОГА.

По словам Суслика, по состоянию на утро 23 июля, одну пострадавшую уже выписали из больницы, еще троих человек планируют выписать в ближайшие дни.

"Еще один пострадавший находится в состоянии средней тяжести. Остаются стабильно тяжелыми 4 пострадавших, среди которых 2 детей, которые находятся в реанимационном отделении областной детской больницы", - сообщил Суслик.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня Королевский районный суд Житомира отправил под домашний арест владельца маршрутки, попавшей в масштабную аварию в с. Глыбочица, Петра Луцика.