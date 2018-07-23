Смертельна ДТП у Житомирській області: суд відправив власника маршрутки під домашній арешт

ДТП у Житомирській області сталася 20 липня

Корольовський районний суд Житомира сьогодні, 23 липня 2018 року, відправив під домашній арешт власника маршрутки, яка потрапила у масштабну аварію у с. Глибочиця, Петра Луцика. Про це повідомляє місцеве видання Житомир-online.

ДТП у Житомирській області сталася 20 липня - внаслідок зіткнення маршрутки та вантажівки на трасі Київ-Чоп загинули 10 осіб.

"Петру Луцику - власнику маршрутки, яка потрапила у масштабну аварію у с. Глибочиця, житомирський суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, терміном на 2 місяці", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у рамках судового засідання сторона обвинувачення повідомила, що в мікроавтобусі під час поїздки відмовили гальма, в свою чергу, Луцик це спростовував і не визнав свою провину.

Повідомляється, що Луцику інкримінують ст. 287 (Випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації).

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 21 липня прокуратура Житомирської області повідомила Луцику про підозру.

Зазначимо, у ДТП у Житомирській області загинули двоє росіян, зокрема дитина, та громадянин Грузії.