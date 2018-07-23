ДТП у Житомирській області: 4 постраждалих залишаються у важкому стані

Станом на ранок 23 липня, одну постраждалу вже виписали з лікарні, ще трьох планують виписати у найближчі дні

У важкому стані залишаються четверо постраждалих внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) у Житомирській області, що сталася 20 липня. Про це повідомив начальник управління охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації Микола Суслик, повідомляє прес-служба ОДА.

За слвоами Суслика, станом на ранок 23 липня, одну постраждалу вже виписали з лікарні, ще трьох осіб планують виписати у найближчі дні.

"Ще один потерпілий знаходиться у стані середньої важкості. Залишаються стабільно важкими 4 потерпілих, серед яких 2 дітей, які знаходяться у реанімаційному відділенні обласної дитячої лікарні", - повідомив Суслик.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні Корольовський районний суд Житомира відправив під домашній арешт власника маршрутки, яка потрапила у масштабну аварію у с. Глибочиця, Петра Луцика.