В ДТП на железнодорожных переездах в прошлом году погибли 16 человек

Иллюстративное фото (УНИАН)

Травмы получили 30 человек

В течение 2018 года на железнодорожных переездах и путях вне переездов произошло 79 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), во время которых погибли 16 человек и получили травмы еще 30. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныци".

Как отмечается, по сравнению с 2017 годом количество ДТП уменьшилось на 7 случаев (с 86 до 79), количество погибших уменьшилось на 4 человека (с 20 до 16), а количество травмированных осталось на том же уровне.

В частности, 29 декабря 2018 года в 22:30 на переезде станции Долинская при действующей световой и звуковой сигнализации водитель автомобиля ВАЗ сбил шлагбаум, выехал на переезд и въехал в сторону поезда №122 Николаев - Киев - Ровно. В результате было повреждено два первые вагоны. Железнодорожники вызвали полицию и скорую помощь. Проверкой на алкотестере у водителя зафиксирован уровень алкоголя 2,2 промилле, он получил закрытую черепно-мозговую травму головы. В автомобиле также было пять пассажиров, все в нетрезвом состоянии. Водителя и двух пассажиров направлено в Долинской районной больнице.

Кроме того, 28 декабря 2018 года в 23:10 на переезде перегона Добротвор – Сосновка без дежурного работника при исправно работающей переездной сигнализации водитель автомобиля марки "Опель" столкнулся с локомотивом грузового поезда. Водителя машины машиной скорой помощи доставлен в Бусской районной больницы.

А 3 января 2019 года на станции Ходоров водитель автобуса не справился с управлением и въехал в бетонное ограждение в районе стрелочного перевода, перекрыв восьмую и девятую пути. Обстоятельства выясняют правоохранители.

Напомним, 1 января в Николаевской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли 8 человек, еще двое травмированы.