У ДТП на залізничних переїздах у минулому році загинули 16 людей

Ілюстративне фото (УНІАН)

Травми отримали 30 людей

Впродовж 2018 року на залізничних переїздах і коліях поза переїздами сталося 79 дорожньо-транспортних пригод (ДТП), під час яких загинули 16 людей та отримали травми ще 30. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Укрзалізниці".

Як зазначається, порівняно з 2017 роком кількість ДТП зменшилася на 7 випадків (з 86 до 79), кількість загиблих зменшилася на 4 особи (з 20 до 16), а кількість травмованих залишилася на тому ж рівні.

Зокрема, 29 грудня 2018 року о 22:30 на переїзді станції Долинська при діючій світловій та звуковій сигналізації водій автомобіля ВАЗ збив шлагбаум, виїхав на переїзд та в’їхав у бік поїзда №122 Миколаїв - Київ - Рівне. У результаті було пошкоджено два перші вагони. Залізничники викликали поліцію та швидку допомогу. Перевіркою на алкотестері у водія зафіксовано рівень алкоголю 2,2 проміле, він отримав закриту черепно-мозкову травму голови. В автомобілі також було п'ять пасажирів, усі в нетверезому стані. Водія та двох пасажирів направлено до Долинської районної лікарні.

Крім того, 28 грудня 2018 року о 23:10 на переїзді перегону Добротвір – Соснівка без чергового працівника при справно працюючій переїзній сигналізації водій автомобіля марки "Опель" зіткнувся з локомотивом вантажного поїзда. Водія автівки машиною швидкої допомоги доправлено до Буської районної лікарні.

А 3 січня 2019 року на станції Ходорів водій автобусу не впорався з керуванням та в’їхав у бетонну огорожу в районі стрілочного переводу, перекривши восьму та дев’яту колії. Обставини з′ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, 1 січня у Миколаївській області внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів загинули 8 людей, ще двоє травмовані.