ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В ДТП в Запорожской области травмировались 6 человек, 4 из них - дети

Новости » Происшествия     04.07.2020 - 16:16
В ДТП в Запорожской области травмировались 6 человек, 4 из них - дети
Фото: ДТП (zp.dsns.gov.ua)

Одного из водителей зажало конструкциями автомобиля

В Запорожской области на автодороге "Акимовка - Кирилловка" произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали шесть человек. Четверо из пострадавших - дети.

Об этом сообщает пресс-служба управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области.

По данным спасателей, 3 июля в 16:20 поступило сообщение о ДТП. Так, произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей Daewoo Lanos и BMW.

"25-летнего водителя Daewoo Lanos зажало конструкциями автомобиля. Спасатели с помощью специального оборудования деблокировали мужчину и передали работникам скорой медицинской помощи. Также во время ДТП пострадали 57-летний мужчина, две девочки 2-х и 7-ми лет и два мальчика 3 и 8 лет", - информирует ГСЧС.

Всех пострадавших госпитализировали в центральную районную больницу. По факту происшествия ведется расследование.

Напомним, 3 июля во Львовской области в аварии с микроавтобусом пострадали 11 человек, их госпитализировали.

Как писало РБК-Украина, ранее в Польше автобус с украинцами попал в серьезную аварию с двумя грузовиками, в результате пострадали 36 человек; состояние четырех наиболее травмированных серьезное, но стабильное.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины ДТПпострадавшиеЗапорожская область
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь