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В Польше вдвое возросло число пострадавших в ДТП с украинцами

Новости » Происшествия     03.07.2020 - 06:27
В Польше вдвое возросло число пострадавших в ДТП с украинцами
Фото: место происшествия (twitter.com/PolicjaSlaska)

В результате ДТП пострадали 36 человек

До 36 возросло число пострадавших украинцев в результате ДТП возле польского города Богуславице. Там столкнулись два грузовика и рейсовый автобус, в котором путешествовали граждане Украины.

Об этом сообщает "Польское радио".

В аварии, кроме украинцев, пострадали двое водителей грузовиков. 23 человека госпитализированы. Состояние четырех наиболее травмированных серьезное, но стабильное. Их жизни ничего не угрожает.

Отмечается, что пострадавшие пассажиры покинули автобус в основном собственными силами.

Авария произошла в четверг после обеда. На место ДТП прибыли 30 карет скорой помощи, четыре медицинских вертолета, а также военный вертолет Mi-8.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП пострадали по меньшей мере 16 человек, из них шесть были госпитализированы.

Таким образом с момента аварии количество пострадавших украинцев возросло вдвое.

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Автор: Артур Родивилов

Теги Новости Украины ДТППольша
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