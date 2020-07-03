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Во Львовской области микроавтобус попал в ДТП, более десятка пострадавших

Новости » Происшествия     03.07.2020 - 17:02
Во Львовской области микроавтобус попал в ДТП, более десятка пострадавших
Фото: ДТП во Львовской области (facebook.com/MVS.LVIV)

В аварии пострадали 11 человек, все они госпитализированы

Во Львовской области в аварии с микроавтобусом пострадали 11 человек. Пострадавших госпитализировали, медики уточняют их диагнозы.

Об этом говорится в сообщении полиции Львовской области.

Сообщается, что ДТП произошло на трассе Киев-Чоп в селе Нагорное Сколевского района. По предварительным данным, микроавтобус "Фольксваген" выехал на полосу встречного движения и врезался в легковой автомобиль "Ауди".

"За медицинской помощью обратились одиннадцать человек - водитель и две пассажирки "Ауди", а также восемь пассажиров микроавтобуса. Сейчас медики уточняют их диагнозы", - говорится в сообщении.

На месте инцидента работают следователи, устанавливаются личности участников и обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Фото: ДТП во Львовской области (facebook.com/MVS.LVIV)

Напомним, ранее в Польше автобус с украинцами попал в серьезную аварию с двумя грузовиками, в результате ДТП пострадали 36 человек; состояние четырех наиболее травмированных серьезное, но стабильное.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины ДТПЛьвовская область
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