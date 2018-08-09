В Полтавской области в результате ДТП погибла женщина и пострадали двое детей

Двое детей в возрасте 10 и 6 лет с телесными повреждениями госпитализированы в больницу

Сегодня, 9 августа, в Полтавской области на автодороге Киев-Харьков столкнулись два автомобиля, в результате чего погибла женщина и пострадали двое детей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Полтавской области.

Как отмечается, авария произошла около 16 часов дня возле села Александровка Пирятинского района. Столкнулись автомобили Skoda (под управлением 79-летнего мужчины) и "ВАЗ Калина" (за рулем находился 32-летний мужчина).

Фото: авария в Полтавской области

"В результате столкновения от полученных телесных повреждений на месте происшествия погиб пассажир ВАЗа - 30-летняя жительница Днепропетровской области. Двое несовершеннолетних пассажиров в возрасте 10 и 6 лет с телесными повреждениями госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции на месте происшествия устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

Напомним, что в Днепропетровской области в результате ДТП пострадали 15 человек. Авария произошла возле поселка Первомайское Синельниковского района. Во время движения столкнулись автобус Mercedes с автомобилем Opel.

Также сегодня в Одесской области столкнулись авто и микроавтобус, есть погибший и пострадавшие. Авария произошла около двух часов ночи. "Мерседес" на заграничной регистрации, двигаясь в сторону Одессы, выехал на встречную полосу и столкнулся с "Рено". В результате ДТП четверо пассажиров авто и трое пассажиров микроавтобуса были госпитализированы.

Добавим, что вчера в Херсонской области столкнулись грузовик и автомобиль, погибли двое детей. Двух взрослый госпитализировали.