ДТП в Запорізькій області: поліція затримала водія вантажівки

Жителя Донецької області затримали в порядку статті 208 КПК України

У Запорізькій області співробітники поліції затримали водія вантажівки, у дорожньо-транспортній пригоді з якою загинули шестеро осіб і ще 12 отримали травми. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Повідомляється, що 31-річного жителя міста Краматорськ Донецькій області затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Нагадаємо, сьогодні, 10 серпня, в Запорізькій області поблизу села Кам'янське маршрутка зіткнулася з вантажівкою, в результаті чого загинули шість осіб, ще 12 отримали травми. ДТП в Запорізькій області сталося близько 14:30 на автодорозі Харків-Сімферополь, де маршрутне таксі зіткнулося з "Камазом". На момент аварії в маршрутці перебувало 20 осіб.

Зараз на місці аварії працює посилена слідчо-оперативна група. Поліція встановила, що водій маршрутки здійснював нерегулярні перевезення. Зараз з водієм маршрутки проводяться першочергові слідчі дії і найближчим часом йому буде обрано запобіжний захід.

За фактом ДТП у Запорізькій області вже порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху).