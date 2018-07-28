В ДТП в Запорожье погибли два человека, еще пятеро травмированы

Один из водителей нарушил правила и не предоставил преимущество в движении

В Запорожье в результате столкновения автомобилей погибли два человека, еще пятеро пострадали. Об этом говорится в сообщении полиции Запорожской области.

Сообщается, что вчера вечером водитель автомобиля Ford Fiesta на улице Прибрежная автомагистраль, выполняя разворот, не предоставила преимущество в движении и допустила столкновение с автомобилем "Ford Sierra", который двигался во встречном направлении.

"В результате аварии погибли два человека - женщина-водитель и пассажир автомобиля Ford Fiesta, жители Запорожья 1941 и 1943 рождения. С травмами в больницу доставлены: водитель, 1983 года рождения, и четверо пассажиров - мужчины, 1960, 1988, 1960, 1997 и 1995 рождения, автомобиля Ford Sierra", - говорится в сообщении.

По факту аварии открыто уголовное дело за нарушение правил безопасности дорожного движения

Напомним, ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко предложил ввести минимальный тюремный срок за дорожно-транспортные происшествия со смертельным исходом и полностью исключить практику условного заключения.