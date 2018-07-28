В ДТП у Запоріжжі загинули дві особи, ще п'ятеро травмовані

Один з водіїв порушив правила і не надав перевагу в русі

У Запоріжжі в результаті зіткнення автомобілів загинули дві людини, ще п'ятеро постраждали. Про це йдеться в повідомленні поліції Запорізької області.

Повідомляється, що вчора ввечері водій автомобіля Ford Fiesta на вулиці Прибережна автомагістраль, виконуючи розворот, не надала перевагу в русі та допустила зіткнення з автомобілем "Ford Sierra", який рухався в зустрічному напрямку.

"В результаті аварії загинули дві особи - жінка-водій і пасажир автомобіля Ford Fiesta, жителі Запоріжжя 1941 і 1943 народження. З травмами до лікарні доставлені: водій, 1983 року народження та четверо пасажирів - чоловіки, 1960, 1988, 1960, 1997 і 1995 народження, автомобіля Ford Sierra", - йдеться в повідомленні.

За фактом аварії порушено кримінальну справу за порушення правил безпеки дорожнього руху

Нагадаємо, раніше генеральний прокурор України Юрій Луценко запропонував ввести мінімальний тюремний термін за дорожньо-транспортні пригоди зі смертельним результатом і повністю виключити практику умовного ув'язнення.