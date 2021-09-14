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ДТП с восемью автомобилями в Киеве: виновника арестовали

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Киев, Вторник 14 сентября 2021 17:28
ДТП с восемью автомобилями в Киеве: виновника арестовали Фото: виновника масштабного ДТП в Киеве арестовали (фото facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения водителю Honda, который стал виновником масштабной аварии на Столичном шоссе. Водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал столкновение восьми автомобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

"Шевченковским районным судом г. Киева подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения залога", - заявили в прокуратуре.

По данным правоохранителей, водитель автомобиля Honda, двигаясь в направлении Обухова, столкнулся с попутным KIA Ceed, после чего эти автомобили выехали на встречку, где столкнулись с еще 6 автомобилями.

"В результате ДТП пострадали три человека. Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 286-1 УК Украины", - добавили в столичной прокуратуре.

Отметим, что ч. 2 ст. 286-1 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы до 3 лет с пожизненным лишением права управлять автомобилем.

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