ДТП з вісьмома автомобілями в Києві: винуватця арештували
Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід водію Honda, який став винуватцем масштабної аварії на Столичному шосе. Водій, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, спричинив зіткнення восьми автомобілів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську прокуратуру.
"Шевченківським районним судом м. Києва підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави", - заявили в прокуратурі.
За даними правоохоронців, водій автомобіля Honda, рухаючись у напрямку Обухова, зіткнувся з попутним KIA Ceed, після чого ці автомобілі виїхали на зустрічку, де зіткнулися із ще 6 автомобілями.
"Внаслідок ДТП постраждало троє людей. Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 2 ст. 286-1 КК України", - додали у столичній прокуратурі.
Зазначимо, що ч. 2 ст. 286-1 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 3 років з довічним позбавленням права на кермуванням автомобілем.