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ДТП з вісьмома автомобілями в Києві: винуватця арештували

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Київ, Вівторок 14 вересня 2021 17:28
ДТП з вісьмома автомобілями в Києві: винуватця арештували Фото: винуватця масштабного ДТП у Києві арештували (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід водію Honda, який став винуватцем масштабної аварії на Столичному шосе. Водій, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, спричинив зіткнення восьми автомобілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську прокуратуру.

"Шевченківським районним судом м. Києва підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави", - заявили в прокуратурі.

За даними правоохоронців, водій автомобіля Honda, рухаючись у напрямку Обухова, зіткнувся з попутним KIA Ceed, після чого ці автомобілі виїхали на зустрічку, де зіткнулися із ще 6 автомобілями.

"Внаслідок ДТП постраждало троє людей. Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 2 ст. 286-1 КК України", - додали у столичній прокуратурі.

Зазначимо, що ч. 2 ст. 286-1 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 3 років з довічним позбавленням права на кермуванням автомобілем.

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