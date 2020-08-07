В ДТП под Винницей погибли двое бойцов АТО

Фото: место происшествия (vn.npu.gov.ua)

Полиция открыла дело

В дорожно-транспортном происшествии под Винницей погибли двое бойцов АТО. Полиция открыла уголовное дело.

Об этом сообщает пресс-служба управления Национальной полиции в Винницкой области.

Так, дорожно-транспортное происшествие произошло в среду, 5 августа, около 2.50 часов на улице 1-го Мая в г. Гайсин. В результате столкновения грузовика и ВАЗа погибли водитель легковушки и его пассажир.

"Автомобиль "ВАЗ 2108" под управлением 32-летнего жителя Хмельницкого района выехал на полосу встречного движения, в результате чего произошло лобовое столкновение с грузовиком "Мерседес", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ДТП на месте погибли водитель легковушки и его 35-летний пассажир, житель Черновицкого района.

При этом за рулем грузовика находился 35-летний житель Ровно, телесных повреждений он не получил.

"Транспортные средства помещены на штрафплощадку. По данному факту следственным управлением открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего)", - указано в сообщении.

Черновицкая районная государственная администрация сообщила, что 6 августа в селе Володиевцы состоялись похороны одного из погибших в ДТП 35-летнего Юрия Кулакова.

"Юрий Кулаков был бойцом 59-й отдельной мотопехотной бригады А1619. Пошел на войну добровольцем. Участвовал в боевых действиях с 2018 года. Он воевал в горячих точках, не раз смотрел смерти в лицо, а умер на мирной земле... У него остался несовершеннолетний сын ", - указано в сообщении РГА.

Кроме того, в ДТП погиб боец ​​АТО Богдан Полищук. Издание vlasno.info пишет, что на контрактную службу в ряды Вооруженных сил Украины он ушел в феврале 2018 года. У Полищука также остался маленький ребенок.

Напомним, в июле в ДТП погибло более 160 украинцев, в связи с чем полиция усиливает контроль на дорогах.

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