У ДТП під Вінницею загинуло двоє бійців АТО

Фото: місце події (vn.npu.gov.ua)

Поліція відкрила справу

У дорожно-транспортній пригоді під Вінницею загинули двоє бійців АТО. Поліція відкрила кримінальну справу.

Про це повідомляє прес-служба управління Національної поліції у Вінницькій області.

Так, дорожньо-транспортна пригода сталася у середу, 5 серпня, близько 2.50 години на вулиці 1-го Травня у м. Гайсин. Внаслідок зіткнення вантажівки та ВАЗу загинули водій легковика та його пасажир.

"Автомобіль "ВАЗ 2108" під керуванням 32-річного жителя Хмельницького району виїхав на смугу зустрічного руху, внаслідок чого сталося лобове зіткнення з вантажівкою "Мерседес", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ДТП на місці загинули водій легковика та його 35-річний пасажир, мешканець Чернівецького району.

При цьому за кермом вантажівки перебував 35-річний житель Рівного, тілесних ушкоджень він не отримав.

"Транспортні засоби поміщені на арештмайданчик. За цим фактом слідчим управлінням відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого)", - вказано у повідомленні.

Чернівецька районна державна адміністрація повідомила, що 6 серпня у селі Володіївці відбулося поховання одного з загиблих у ДТП 35-річного Юрія Кулакова.

"Юрій Кулаков був бійцем 59-ї окремої мотопіхотної бригади А1619. Пішов на війну добровольцем. Брав участь у бойових діях із 2018 року. Він воював у гарячих точках, не один раз дивився смерті в обличчя, а помер на мирній землі... У нього залишився неповнолітній син", - вказано у повідомленні РДА.

Крім того, у ДТП загинув боєць АТО Богдан Поліщук. Видання vlasno.info пише, що на контрактну службу до лав Збройних сил України він пішов у лютому 2018. У Поліщука також залишилася маленька дитина.

Нагадаємо, в липні в ДТП загинуло понад 160 українців, у зв'язку з чим поліція посилює контроль на дорогах.

Як писало РБК-Україна, в Дніпропетровській області військовий "Краз" зіткнувся з Daewoo Lanos, загинула 12-річна дівчинка.