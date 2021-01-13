ДТП с украинцами в России: один из пострадавших в крайне тяжелом состоянии

Один из пострадавших в ДТП с украинцами в Российской Федерации находится в крайне тяжелом состоянии. Еще двое пострадавших отказались от госпитализации.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Ростовской области.

Сообщается, что трех пострадавших доставили в центральную районную больницу Красносулинского района. После обследования и получения помощи женщина с ребенком отказалась от госпитализации.

"В настоящее время в реанимации лечебного учреждения находится один пострадавший. Его состояние оценивается как крайне тяжелое. Проводятся необходимые лечебно-диагностические мероприятия", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в этом ДТП погибли два человека и трое пострадали, а МИД Украины проверяет наличие украинцев среди жертв аварии.

Автобус украинцами перевернулся в Ростовской области на 974-м км трассы М-4 "Дон". Автобус ехал из Москвы в оккупированный Донецк. По данным российских СМИ, всего в салоне были 15 человек, большинство из них жители оккупированных районов Донецкой области.

Также сообщалось, что водитель не пострадал. Российская сторона подтвердила, что он является гражданином Украины, а сам перевозчик тоже "зарегистрирован" в ОРДО.