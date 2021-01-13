ДТП з українцями в Росії: один з постраждалих у вкрай важкому стані

Один з постраждалих в ДТП з українцями в Російській Федерації знаходиться у вкрай важкому стані. Ще двоє постраждалих відмовилися від госпіталізації.

Про це йдеться в повідомленні на сайті уряду Ростовської області.

Повідомляється, що трьох постраждалих доставили до центральної районної лікарні Красносулінського району. Після обстеження та отримання допомоги жінка з дитиною відмовилася від госпіталізації.

"На даний час в реанімації лікувального закладу знаходиться один постраждалий. Його стан оцінюється як вкрай важкий. Проводяться необхідні лікувально-діагностичні заходи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у цьому ДТП загинули дві особи і троє постраждали, а МЗС України перевіряє наявність українців серед жертв аварії.

Автобус українцями перекинувся в Ростовській області на 974-му км траси М-4 "Дон". Автобус їхав з Москви до окупованого Донецька. За даними російських ЗМІ, загалом у салоні були 15 осіб, більшість з них мешканці окупованих районів Донецької області.

Також повідомлялося, що водій не постраждав. Російська сторона підтвердила, що він є громадянином України, а сам перевізник теж "зареєстрований" в ОРДО.