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ДТП с украинцами в Польше: в больнице до сих пор остаются 24 человека

Автор: РБК-Украина

После смертельной аварии в Польше в больнице до сих пор остаются 24 гражданина Украины. Девять из них в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что 6 марта вблизи пограничного пункта пропуска Корчева-Краковец автобус "Познань - Херсон", в котором находились 57 граждан Украины, попал в ДТП. В результате аварии погибли 5 человек.

По состоянию на 07:00 8 марта, по информации МИД Украины, в лечебных учреждениях находится 24 человека (из них 9 в тяжелом состоянии). Событие находится на контроле МИД Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украину отправили первую группу пассажиров этого автобуса. В частности, домой отправили 24 человек.

Водителю уже предъявили обвинение, ему грозит до восьми лет лишения свободы. Украинского водителя Владимира К. обвиняют в неумышленном совершении аварии на наземном транспорте. Он уже заявил, что не помнит ситуацию с ДТП. Прокуроры запретили ему покидать территорию Польши. Вероятной причиной ДТП стал неудачный маневр, когда водитель решил съехать на место стоянки и отдыха.

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