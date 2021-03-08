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ДТП з українцями у Польщі: у лікарні досі залишаються 24 сособи

Автор: РБК-Україна

Після смертельної аварії у Польщі у лікарні досі залишаються 24 громадянина України. Дев'ять з них у важкому стані.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що 6 березня поблизу прикордонного пункту пропуску Корчова-Краковець автобус "Познань - Херсон", в якому перебували 57 громадян України, потрапив у ДТП. В результаті аварії загинули 5 осіб.

Станом на 07:00 8 березня, за інформацією МЗС України, в лікувальних закладах перебуває 24 особи (з них 9 у важкому стані). Подія знаходиться на контролі МЗС України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до України відправили першу групу пасажирів цього автобуса. Зокрема, додому відправили 24 осіб.

Водію вже пред'явили звинувачення, йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Українського водія Володимира К. звинувачують у ненавмисному скоєнні аварії на наземному транспорті. Він вже заявив, що не пам'ятає ситуацію з ДТП. Прокурори заборонили йому залишати територію Польщі. Ймовірною причиною ДТП став невдалий маневр, коли водій вирішив з'їхати на місце стоянки і відпочинку.

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