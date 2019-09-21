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В Турции автобус с туристами попал в ДТП

Новости » Происшествия    21.09.2019 - 21:36
В Турции автобус с туристами попал в ДТП
Фото (twitter.com/smnewsru/)

В результате аварии пострадали 22 человека

В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с туристическим автобусом в турецкой Анталье в субботу пострадали 22 россиянина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство РФ в Турции.

Сообщается, что семь человек из 22 отказались от медицинской помощи, были транспортированы в аэропорт и вылетели в Россию. 15 человек, в том числе двое несовершеннолетних, машинами скорой помощи были доставлены в различные медучреждения Антальи.

В настоящее время в больницах остаются восемь россиян с травмами различной степени тяжести, их жизни ничто не угрожает.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в провинции Анталья туристический автобус съехал с дороги и перевернулся, в результате чего пострадали около 25 человек. В автобусе ехали туристы из Норвегии и Польши. Авария произошла в районе города Кемер.

До этого в Турции туристический автобус столкнулся с автомобилем, в результате чего погибли 4 человека, еще 49 - получили ранения. ДТП произошло в районе города Бандырма провинции Балыкесир. Трое людей погибли на месте происшествия, еще один - в медучреждении.

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