ДТП с украинцами в Польше: водителю предъявили обвинение

Прокуратура Перемышля допросила водителя украинского автобуса

Прокуратура польского Перемышля допросила водителя украинского автобуса, который попал в ДТП, и выдвинула обвинения. Мужчина свою вину не признал, передает "Польское радио".

Как сообщила заместитель окружного прокурора Беата Стажецкая-Скшипец, 42-летнего водителя автобуса в воскресенье 19 августа допросили в качестве подозреваемого и предъявили ему обвинения. Мужчина не признал своей вины и дал объяснения. В частности, подозреваемый рассказал, что дорога была тяжелой, а он не был ознакомлен с этим маршрутом. По словам водителя, когда он увидел знак, который информировал о серпантинах, ехал со скоростью 50-60 километров в час, а знака об ограничении скорости до 30 км / ч он не заметил.

Прокурор Стажецкая-Скшипец добавила, что судебный эксперт в области дорожного движения оценил, что водитель ехал со скоростью, значительно превышала разрешенную в этом месте. По предварительным данным, это было 75 км / ч.

Отмечается, что допрос подозреваемого гражданина Украины продолжался более четырех часов. В слушании участвовал переводчик. Прокуратура будет ходатайствовать о его аресте на три месяца.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что ДТП с украинским автобусом в Польше произошло 17 августа. Автобус упал со склона и перевернулся. Движение по дороге, где произошло ДТП было заблокировано. Автобус с украинскими туристами следовал из Львова в Вену. В результате ДТП погибли три человека, еще 18 человек ранены. Всего в автобусе, который следовал в Вену, было 54 человека.

Позже стало известно, что польские правоохранители задержали водителя автобуса, который попал в ДТП. На завтра запланирован его допрос, тогда же ему должны объявить о подозрении. Кроме того, сообщалось, что по словам польского эксперта в области дорожного движения, водитель ехал со скоростью, намного превышающей допустимую.