ДТП з українцями у Польщі: водієві пред'явили звинувачення

Прокуратура Перемишля допитала водія українського автобуса

Прокуратура польського Перемишля допитала водія українського автобуса, який потрапив у ДТП, і висунула звинувачення. Чоловік свою провину не визнав, передає "Польське радіо".

Як повідомила заступник окружного прокурора Беата Стажецька-Скшипец, 42-річного водія автобуса в неділю 19 серпня допитали як підозрюваного і пред'явили йому звинувачення. Чоловік не визнав своєї провини і дав пояснення. Зокрема, підозрюваний розповів, що дорога була важкою, а він не був ознайомлений з цим маршрутом. За словами водія, коли він побачив знак, який інформував про серпантинах, їхав зі швидкістю 50-60 кілометрів на годину, а знак про обмеження швидкості до 30 км / год він не помітив.

Прокурор Стажецька-Скшипец додала, що судовий експерт в області дорожнього руху оцінив, що водій їхав зі швидкістю, яка значно перевищувала дозволену в цьому місці. За попередніми даними, це було 75 км / год.

Наголошується, що допит підозрюваного громадянина України тривав більше чотирьох годин. У слуханні брав участь перекладач. Прокуратура буде клопотати про його арешт на три місяці.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що ДТП з українським автобусом в Польщі відбулося 17 серпня. Автобус впав зі схилу і перекинувся. Рух по дорозі, де сталося ДТП було заблоковано. Автобус з українськими туристами прямував зі Львова до Відня. В результаті ДТП загинули три людини, ще 18 людей поранені. Всього в автобусі, який прямував до Відня, було 54 людини.

Пізніше стало відомо, що польські правоохоронці затримали водія автобуса, який потрапив у ДТП. На завтра запланований його допит, тоді ж йому повинні оголосити про підозру. Крім того, повідомлялося, що за словами польського експерта в області дорожнього руху, водій їхав зі швидкістю, що набагато перевищує допустиму.