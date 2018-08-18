Водитель туристического автобуса, попавшего в ДТП в Польше, задержан

ДТП с украинским автобусом в Польше произошло 17 августа

Водитель туристического автобуса, попавшего в дорожно-транспортное происшествие (ДТП) в Польше, задержан. Об этом со ссылкой на представителя местной прокуратуры сообщает польское RMF.

Kolejny film .@kotrmf z miejsca wypadku autokaru w Leszczawie Dolnej na Podkarpaciu pic.twitter.com/FY1EFAyLg3 — Fakty RMF FM (@RMF24pl) August 18, 2018

Как сообщается, на данный момент водитель автобуса задержан. Кроме того, в польской прокуратуре добавили, что скорее всего завтра, 19 августа, он будет допрошен и ему предъявят обвинения.

Tak wygląda zakręt w Leszczawie Dolnej na Podkarpaciu, na którym doszło do wypadku autokaru z ukraińskimi turystami pic.twitter.com/4XR9HoCHjI — Fakty RMF FM (@RMF24pl) August 18, 2018

Кроме того, издание, со ссылкой на эксперта в области дорожного движения, сообщает, что водитель ехал со скоростью, намного превышающей допустимую.

Leszczawa Dolna: Przygotowania do usunięcia z drogi wraku autokaru pic.twitter.com/9Ln6DpCOKS — Fakty RMF FM (@RMF24pl) August 18, 2018

Также издание сообщает, что в результате ДТП погибли три человека, еще 18 человек ранены. Всего в автобусе, который следовал в Вену было 54 человека.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Подкарпатском воеводстве в Польше в ДТП попал украинский автобус с туристами. В результате аварии погибли три человека, еще 51 направили в больницу. Авария автобуса произошла вчера, 17 августа 2018 года, после полудня. Автобус упал со склона и перевернулся. Движение по дороге, где произошло ДТП заблокировано.