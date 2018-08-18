ДТП с туристическим автобусом в Польше: все погибшие и пострадавшие являются украинцами

В настоящее время с различными травмами госпитализированы 37 человек, из них 10 детей

Все погибшие и пострадавшие в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с туристическим автобусом в Польше являются украинцами. Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на Генеральное консульство Украины в Люблине.

По данным Генконсульства, в настоящее время с различными травмами госпитализированы 37 человек, из них 10 детей. Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как тяжелое.

В общем, в автобусе находилось 54 человека, трое из них погибли, а 51 - доставили в больницу. Сейчас тем, кому состояние здоровья позволяет переезд, организована перевозка обратно в Украину из Перемышля.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что ДТП с украинским автобусом в Польше произошло вчера, 17 августа. Автобус упал со склона и перевернулся. Движение по дороге, где произошло ДТП было заблокировано. Автобус с украинскими туристами следовал из Львова в Вену.

Позже стало известно, что польские правоохранители задержали водителя автобуса, который попал в ДТП. На завтра запланирован его допрос, тогда же ему должны объявить о подозрении.

Кроме того, сообщалось, что по словам польского эксперта в области дорожного движения, водитель ехал со скоростью, намного превышающей допустимую.