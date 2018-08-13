ДТП на Троещине: пострадали пять человек

Новости Происшествия 13.08.2018 - 15:29
Иллюстративное фото (pixabay.com)
Иллюстративное фото (pixabay.com)

В числе пострадавших один ребенок

В Киеве в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) госпитализировали пять человек, в том числе одного ребенка. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Сообщается, что ДТП с участием двух автомобилей произошло на перекрестке улицы Лисковской и Оноре Бальзака. По информации очевидцев, причиной ДТП стало то, что водитель Lada не предоставил преимущество в движении "Волге" во время того, как светофор был отключен. По словам водителей, светофоры были отключены по всей улице. В результате аварии были госпитализированы 5 человек, в том числе один ребенок.

ДТП на Троещине: пострадали пять человек
ДТП на Троещине: пострадали пять человек
ДТП на Троещине: пострадали пять человек
ДТП на Троещине: пострадали пять человек
ДТП на Троещине: пострадали пять человек
 

Фото (facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, сегодня сообщалось, что в Киеве автомобиль в результате дорожно-транспортного происшествия влетел в толпу людей.

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Теги:  Киев,  ДТП  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС