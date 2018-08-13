ДТП на Троєщині: постраждали п'ятеро людей

Новини Надзвичайні події 13.08.2018 - 15:29
Ілюстративне фото (pixabay.com)
Ілюстративне фото (pixabay.com)

У числі постраждалих одна дитина

У Києві внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) госпіталізовані п'ять чоловік, у тому числі одна дитина. Про це повідомляє "Київ Оперативний".

Повідомляється, що ДТП за участю двох автомобілів сталася на перехресті вулиці Лисковскої і Оноре Бальзака. За інформацією очевидців, причиною ДТП стало те, що водій Lada не надав перевагу в русі "Волзі" під час того, як світлофор був відключений. За словами водіїв, світлофори були відключені по всій вулиці. В результаті аварії були госпіталізовані 5 осіб, у тому числі одна дитина.

ДТП на Троєщині: постраждали п'ятеро людей
ДТП на Троєщині: постраждали п'ятеро людей
ДТП на Троєщині: постраждали п'ятеро людей
ДТП на Троєщині: постраждали п'ятеро людей
ДТП на Троєщині: постраждали п'ятеро людей
 

Фото (facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що в Києві автомобіль в результаті дорожньо-транспортної пригоди влетів у натовп людей.

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Теги:  Київ,  ДТП  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС