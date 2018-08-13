ДТП на Троєщині: постраждали п'ятеро людей

У числі постраждалих одна дитина

У Києві внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) госпіталізовані п'ять чоловік, у тому числі одна дитина. Про це повідомляє "Київ Оперативний".

Повідомляється, що ДТП за участю двох автомобілів сталася на перехресті вулиці Лисковскої і Оноре Бальзака. За інформацією очевидців, причиною ДТП стало те, що водій Lada не надав перевагу в русі "Волзі" під час того, як світлофор був відключений. За словами водіїв, світлофори були відключені по всій вулиці. В результаті аварії були госпіталізовані 5 осіб, у тому числі одна дитина.

Фото (facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що в Києві автомобіль в результаті дорожньо-транспортної пригоди влетів у натовп людей.