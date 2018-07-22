ДТП на трассе Киев-Харьков: в полиции уточнили подробности

В результате ДТП на трассе погибли два человека

На 75 км автодороги Киев - Харьков, вблизи населенного пункта Березань Барышевского района в 9:30 произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Киевской области.

По данным полиции, 52-летний житель города Запорожье, управляя автомобилем Ford Mondeo, не справился с управлением и столкнулся с грузовиком DAF, который был припаркован в специально предназначенном месте.

Сообщается, что в результате столкновения от полученных многочисленных телесных повреждений погибли двое пассажиров автомобиля Ford - 73-летняя мать водителя и его 10-летняя дочь.

Правоохранители продолжают комплекс следственных действий. Назначены соответствующие экспертизы. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Фото (kv.npu.gov.ua)

Напомним, сегодня сообщалось, что на трассе Киев-Харьков произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Ford и фуры DAF.