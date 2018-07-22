ДТП на трасі Київ-Харків: у поліції уточнили подробиці

В результаті ДТП на трасі загинули дві людини

На 75 км автодороги Київ - Харків, поблизу населеного пункту Березань Баришівського району о 9:30 сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП). Про це повідомляє прес-служба ГУНП Київської області.

За даними поліції, 52-річний житель міста луцьк, керуючи автомобілем Ford Mondeo, не впорався з керуванням і зіткнувся з вантажівкою DAF, яка була припаркована у спеціально призначеному місці.

Повідомляється, що в результаті зіткнення від отриманих численних тілесних ушкоджень загинули двоє пасажирів автомобіля Ford - 73-річна мати водія і його 10-річна дочка.

Правоохоронці продовжують комплекс слідчих дій. Призначено відповідні експертизи. Відкрито кримінальне провадження за ч.2. ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Фото (kv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що на трасі Київ-Харків сталося смертельне ДТП з участю автомобіля Ford і фури DAF.