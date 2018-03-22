В ДТП в Таиланде украинцы не пострадали, - МИД

В ДТП в Таиланде погибли 18 человек

В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Таиланде украинцы не пострадали. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины в Twitter.

"По предварительной информации консула, украинцев нет среди погибших и пострадавших во время ДТП в Таиланде 21 марта 2018 года", - говорится в сообщении.

По предварительной информации консула, украинцев нет среди погибших и пострадавших во время ДТП в #Таїланд 21 марта 2018-го. pic.twitter.com/8MWuae3yHR — Украинцам в мире (@UkrZaKordonom) March 22, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что в Таиланде в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с автобусом погибли 18 человек. Двухэтажный автобус столкнулся с грузовиком, после чего оба водителя потеряли управление, автобус съехал с дороги и перевернулся, а грузовик врезался в дерево. Пассажирский автобус попал в ДТП на северо-востоке Таиланда в провинции Накхон Ратчасима в результате чего погибли по меньшей мере 18 человек, еще 33 человека пострадали.

По статистике Всемирной организации здравоохранения, Таиланд имеет второй по величине уровень смертности в мире после Ливии.