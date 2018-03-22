Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В ДТП в Таиланде украинцы не пострадали, - МИД

НовостиПроисшествия    22.03.2018 - 11:49
Фото: ДТП в Таиланде (Twitter Hook31_Thailand)
Фото: ДТП в Таиланде (Twitter Hook31_Thailand)

В ДТП в Таиланде погибли 18 человек

В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Таиланде украинцы не пострадали. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины в Twitter.

"По предварительной информации консула, украинцев нет среди погибших и пострадавших во время ДТП в Таиланде 21 марта 2018 года", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Таиланде в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с автобусом погибли 18 человек. Двухэтажный автобус столкнулся с грузовиком, после чего оба водителя потеряли управление, автобус съехал с дороги и перевернулся, а грузовик врезался в дерево. Пассажирский автобус попал в ДТП на северо-востоке Таиланда в провинции Накхон Ратчасима в результате чего погибли по меньшей мере 18 человек, еще 33 человека пострадали.

По статистике Всемирной организации здравоохранения, Таиланд имеет второй по величине уровень смертности в мире после Ливии.

В МИД допускают усиление обысков и арестов в аннексированном Крыму после нелегитимных выборов МИД требует от России освободить украинского политзаключенного Гриба
Теги: МИД Украины, ДТП, таиланд
Под Киевом учительница прямо на уроке грубо унизила ученика (видео)
"Не хочет иметь ничего общего": королева Елизавета II назвала жену своего сына "безнравственной женщиной"
"Обратите на меня внимание": Женя Галич сделал неожиданное предложение Тине Кароль
На Закарпатье запретили носить маски и балаклавы
On Top